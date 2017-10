Rodeio de Conquista D’Oeste terá neste sábado, show sertanejo com Manutti

O cantor sertanejo Manutti irá se apresentar hoje (30/09) em mais uma noite de festa em Conquista D’Oeste. A apresentação é uma das mais aguardadas da programação e deve receber um excelente público, não só do município, como de toda a região.

Considerado o bruto mais bruto do mercado sertanejo na atualidade, Manutti deve trazer canções que estão na boca do povo, como os sucessos “Outro gole”, “Caso de amor”, “Arredio”, “Mesa 12”, “Voltei no jogo” e muito mais.

A comissão organizadora e a Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste convidam a todos para mais uma grande noite de festa.

A entrada é franca!

Por: Leandro Régis / Da Redação.