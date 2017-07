Ritmo de Festa: Baile da Rainha e Queima do Alho abrem semana festiva da 25ª Expoeste

O último fim de semana foi de festa e decretou a chegada de mais uma edição do evento mais aguardado de Pontes e Lacerda e região. O Baile para escolha da Rainha e a grandiosa Queima do Alho aconteceram no sábado (29/07) e domingo (30/07) respectivamente, e deram por aberto o calendário festivo da 25ª Expoeste.

Milhares de pessoas estiveram no parque de exposição para acompanhar a definição do concurso que escolheu a lindíssima Luma Maria Bastos como Rainha e Sarah Caetano para o posto de Princesa.

Na manhã de domingo, teve Encontro de Violeiros e um grandioso almoço, com direito a churrasco, para um público de aproximadamente 10 mil pessoas.

O presidente do Sindicato Rural, Nilmar Miotto aprovou a participação do público e falou sobre a expectativa para o início da Expoeste. Segundo ele, “a festa promete muito”.

Jubileu de Prata da Expoeste:

Serão 7 shows de grande expectativa e que marcarão o Jubileu de Prata da maior e melhor festa agropecuária da região oeste de Mato Grosso. Entre eles, Jorge & Matheus, Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça.

Para abrir os trabalhos, na sexta-feira (04/08), show com Humberto & Ronaldo. No sábado (05/08), apresentação de Day & Lara. No domingo (06/08), mega show com Henrique & Juliano. Na quarta-feira (09/08), nada mais, nada menos que Jorge & Matheus. Na quinta-feira (10/08), a sofrência estará garantida com Marília Mendonça. Na sexta-feira (11/08), participação especial de Gustavo Miotto e pra encerrar as atrações musicais, mega show com Zé Ricardo & Thiago, no sábado (12/08).

No show de prêmios tem novidade. Ao contrário do que sempre aconteceu, o Sindicato não irá sortear carros e motos. A premiação será em dinheiro. Serão 8 sorteios: 3 prêmios de R$ 20 mil e 5 sorteios de R$ 8 mil.

Por: Leandro Régis / Da Redação.