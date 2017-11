Ribeiro promove mais um Torneio dos Profissionais da Construção Civil em Pontes e Lacerda

A Ribeiro Materiais para Construção realizou em Pontes e Lacerda no último domingo (19/11), mais uma edição do tradicional Torneio dos Profissionais da Construção Civil. Em sua 4ª edição, o evento aconteceu nas dependências da Arena Show de Bola e teve parceria da Amanco, tubos e conexões, e Tintas Coral.

Pedreiros, Pintores, Eletricistas, Arquitetos, Encanadores, Engenheiros e demais profissionais da construção civil prestigiaram a programação, na companhia dos amigos e familiares.

O dia foi de interação, bate papo e lazer. O almoço a base de costelão foi servido gratuitamente a todos, sem exceção.

O gerentão da loja 1, Lindomar Carvalho fez uma avaliação positiva do evento e agradeceu a todos os profissionais pela participação. Segundo ele, o Torneio é realizado na intenção de unir os profissionais por meio do convívio social, lazer e do entretenimento.

Já o diretor presidente, Eliel Ribeiro disse que esta é uma forma de retribuir os engenheiros, pedreiros, pintores, eletricistas e encanadores pela parceria que já dura mais de 30 anos. Eliel aproveitou para agradecê-los pela preferência e confiança.

Os Amigos da Obra venceram a equipe do Barcelona na grande final e sagraram-se campeões da competição.

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Fotos: Mateus Santana.