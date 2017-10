Responsabilidade! Essa é a palavra que define os 8 anos de gestão do ex-prefeito de Nova Lacerda, Valmir Moretto

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu no começo deste mês, o Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo do município de Nova Lacerda, referente ao exercício de 2016, sob responsabilidade do agora ex-prefeito, Valmir Luiz Moretto.

Ele inclusive comemora a decisão e se diz feliz diante de tantas amarras burocráticas e das sucessivas crises econômicas enfrentadas enquanto gestor do município. Segundo ele, isso é um feito notável. “O segredo disso tudo é saber que você é eleito com o propósito de servir a sua comunidade e aplicar de maneira responsável o que é pago em forma de tributos pelo cidadão. Nossa passagem por um poder é muito curta. A prefeitura não é minha e de nenhum outro que fez parte da Administração. Ela é do povo e sempre será. Tenho orgulho de, junto com a minha equipe ter feito esse grande trabalho e se tornar referência a nível nacional entre as 100 melhores administrações do pais. Só tenho a agradecer a Deus e ao povo”, finalizou Moretto.

Enquanto prefeito, Valmir Moretto desenvolveu ações que lhe puseram no hall de melhores gestores do Brasil, no quesito aplicabilidade de recursos públicos.

Na avaliação dos resultados das políticas públicas de saúde, por exemplo, Nova Lacerda apresentou desempenho superior à média Brasil em 7 dos 10 indicadores analisados.

Na Educação, o município apresentou desempenho superior em 6 dos 10 indicadores, ficando próximo em dois deles, além de obter a pontuação 7,0: número acima da média estadual que é 6.

Em um dos piores momentos da crise econômica do país, onde a maior parte das prefeituras brasileiras encontrava-se em estado de emergência financeira, Moretto deixou a administração municipal com um superávit superior a 4%, totalizando mais de R$1.065.602,50.

Por: Elias Costa / Assessoria.