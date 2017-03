Resfriadores de leite serão entregues para produtores da região Oeste

Governo já entregou, em 25 meses, 240 resfriadores e tem meta de entregar 500 até o fim de 2018

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), entrega, na manhã do próximo sábado (11.03), a partir das 7h, em São José dos Quatro Marcos, 21 resfriadores de leite. Os equipamentos visam atender as demandas da bacia leiteira de 13 municípios da região Oeste do estado.

Os equipamentos agrícolas foram adquiridos pela Seaf, por meio do saldo remanescente do antigo convênio 810911/2014, firmado com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). Com investimento de R$ 250 mil, os resfriadores, que possuem capacidade de armazenamento de mil litros, vão beneficiar associações produtivas e cooperativas da região.

“Sobrou saldo para continuarmos adquirindo e entregando para agricultura familiar esse patrimônio público, que objetiva trazer melhores condições de resfriar o leite do pequeno produtor. Estamos fazendo com o limão, uma limonada”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes.

Como prática constante deste Governo, os resfriadores de leite foram entregues adesivados com o informe “Uso exclusivo da agricultura familiar, denuncie 162”. A intenção é que não haja desvio de função na utilização do bem público e a sociedade possa ajudar a zelar do patrimônio.

Nesta edição da caravana, serão beneficiadas associações produtivas e cooperativas dos seguintes municípios: Araputanga, Cáceres, Curvelândia, Glória D’Oeste, Indiavaí, Lambari D’Oeste, Porto Esperidião, Mirassol D’Oeste, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Segundo o secretário-adjunto da Seaf, Corgésio Albuquerque, o Governo tem dado demonstrações claras de que apoia e incentiva a agricultura familiar da região Oeste, com estas entregas para atender os pequenos produtores rurais na Caravana da Transformação.

Nos primeiros dois anos de gestão do governador Taques, a Seaf entregou para os municípios da região Oeste R$ 2 milhões em equipamentos para agricultura familiar. Além de patrulhas mecanizadas, foram repassados GP’s, notebook, câmeras fotográficas, resfriadores de leite e veículos para atender as Secretarias Municipais de Agricultura e associações produtivas.

Entrega de resfriadores no Café da Roça

Os resfriadores de leite serão entregues durante a segunda edição do “Café da Roça”, com a participação de produtores rurais, técnicos agrícolas, secretários de agricultura e prefeitos da região.

O objetivo do café é estreitar o contato direto entre Poder Público e os agricultores familiares, além de receber as demandas da zona rural e dos municípios que estão participando da caravana.

O evento será na Chácara Boi Branco, que fica na Rodovia para são José dos Quatro Marcos, km 30. Mais informações com Lindesey pelo telefone (65) 99301 3550, ou Julieta pelo número (65) 99905 7076.

