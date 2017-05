Regularização Fundiária é tema de discussão em Jauru

Uma reunião realizada no mês passado marcou a retomada do processo de regularização fundiária dos terrenos e loteamos urbanos de Jauru. O ato ocorreu no plenário da Câmara Municipal e recebeu moradores, o presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Cândido Teles, o prefeito municipal Pedro Ferreira de Souza (PSD), a Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Aparecida Antunes (Cidinha), o presidente da Câmara, João Leite (PSD), o vereador Ildo Gomes (PRB) e até o deputado estadual, Dr. Leonardo Albuquerque.

Em sua oportunidade, Pedro Ferreira agradeceu o presidente da Intermat pela disponibilidade e discursou sobre a regularização do Residencial Padre Nazareno, um núcleo habitacional que segundo ele, compreende mais de 90 moradias.

O deputado Dr. Leonardo se diz honrado por fazer parte dessa grande conquista aos moradores e afirmou que este trabalho será contínuo e estendido aos demais municípios da região, através do programa “Bora Regularizar”. O programa criado pelo próprio deputado tem como objetivo, fazer a regularização fundiária, através de ações conjuntas e parcerias envolvendo os municípios, a população a ser beneficiada e o governo do Estado, por meio do Intermat e Desenvolve MT.

Segundo o prefeito, a ação é fruto da soma de esforços, e que as escrituras serão entregues em breve, e o mais importante, livre de qualquer cobrança.

Por: Leandro Régis / Da Redação.