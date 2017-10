Regional de Futsal: A abertura será no dia 14 deste mês, em Quatro Marcos

Com intuito de fomentar todas as modalidades esportivas da região Oeste de Mato Grosso, foi criada este ano, a Liga Desportiva Regional Sudoeste, que engloba praticamente todos os municípios dessa região.

A diretoria da LIDERSU, finaliza os últimos preparativo para dar início ao seu primeiro evento esportivo.

Na próxima segunda-feira (09), dirigentes e árbitros estarão reunidos, no município de São José dos Quatro Marcos, para debater o regulamento do 1º Campeonato Regional de Futsal Masculino e Feminino, que segundo o presidente da Liga, Edson Justino dos Reis, terá início no dia 14 deste mês, as 18h, no Ginásio de Esportes João Maná, em Quatro Marcos, onde está centralizada a sede da LIDERSU. ”

“Estou acreditando que iremos fazer uma grande festa esportiva, com a abertura do nosso primeiro evento da liga. Ao todo são doze municípios que estão inscritos e regularizados para o regional de futsal, sendo treze no masculino e dez no feminino”, finalizou, o presidente Edinho. Os municípios, que irão disputar o 1º Campeonato Regional de Futsal, são os seguintes: Cáceres, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste, Comodoro, Vila Bela da Santissíma Trindade, Quatro Marcos, Figueirópolis, Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu. O vice-presidente do LIDERSU, é o desportista, Cenecir dos Santos Sobrinho,de Mirassol D’Oeste.

Cáceres, tem três representantes na diretoria da Liga.

O secretário de Esportes, Marcos Antonio do Nascimento; o jornalista, Luiz Garcia e Odir de Souza França, coordenador do Campeonato Cacerense de Futebol de Areia, Alias, Cáceres estará participando do regional de futsal com uma equipe no masculino e duas no feminino. As três equipes disputarão com nome da ACICE, porque a associação esta totalmente legalizada em termos documentais, como exige o estatuto Liga Desportiva Regional.

De última hora: A seleção masculina de Cáceres, segundo o presidente da LIDERSU, Edinho, desistiu de participar do 1º Campeonato Regional de Futsal.

A decisão, foi tomada pelo desportista Marcelo Santana, que seria o responsavel por comandar a equipe.

De acordo, com decisão tomada pela direção da Liga, o municipio de Indiávai, será o substituto de Cáceres, na competição.

Por: Luiz Garcia.