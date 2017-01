Reeleito, prefeito Valteir Quirino toma posse em Indiavaí

Reeleito para mais 4 anos de gestão, o prefeito de Indiavaí, Valteir Quirino dos Santos (PR), tomou posse do cargo em solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal, no primeiro dia do novo ano.

Feliz com a oportunidade de continuar a frente do município, Valteir agradece a Deus e à população, que o elegeu. “Estou assumindo o meu quarto mandato como prefeito de Indiavaí, num momento de crise na economia do país e de grande desconfiança na política brasileira, mas com fé em Deus e muito trabalho, vamos fazer uma administração comprometida com o desenvolvimento, que a nossa sociedade tanto espera”, disse o gestor.

A cerimônia também empossou o vice-prefeito, Marquinhos (PR) e os 9 vereadores eleitos em outubro de 2016.

O processo de votação da Mesa Diretora, terminou com a eleição de Raildo Moreira da Cruz, o Peroba (PSD) para a presidência da Casa de Leis durante o biênio 2017/2018.

Leandro Régis

Da Redação