Recém-nascido é abandonado dentro de mala

Após denúncia anônima, um recém-nascido foi encontrado pela Polícia Militar (PM) em uma mala abandonada no bairro Itaperu, em Piracicaba (SP), na noite de quarta-feira (4). De acordo com PM, o menino foi deixado em frente a uma chácara cerca de duas horas após o parto. Ele estava enrolado em uma toalha dentro da bolsa. Quando a corporação chegou ao local, a criança soluçava e parecia estar com fome.

O bebê foi levado para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC) de Piracicaba, onde recebeu atendimento médico e passa bem, segundo a unidade de saúde. A criança segue internada e permanece em observação. O Conselho Tutelar da cidade vai cuidar do caso.

De acordo com o Sargento da PM, Sidney Mascellani, o bebê não estava no local indicado pela pessoa que denunciou. “As buscas começaram logo que a polícia recebeu a ligação, por volta das 22h30 de quarta. Pela gravidade da ocorrência, as equipes percorreram uma extensão de até dois quilômetros do endereço apontado. A criança estava em um condomínio de chácaras, já nas proximidades do distrito de Ártemis e foi levada pelas nossas equipes até o hospital”, contou.

A bolsa com criança estava na estrada Arthur Semmler Tietz. A mala foi apreendida para investigação da Polícia Civil. Dentro do compartimento, havia um convite de chá de bebê, com o horário e local de realização do evento. As informações descritas serão usadas para tentar chegar até a mãe do menino.

