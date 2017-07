Realizado em Jauru o lançamento do Livro “Pe. Nazareno Lanciotti – uma vida doada”

Com imensa participação popular e marcado por grande comoção, aconteceu no dia 29 de junho em Jauru, o lançamento do Livro “Pe. Nazareno Lanciotti – uma vida doada”, com cerimônia emocionante organizada pelo anfitrião da noite Pe. Aguinaldo Assunção Neves, Pároco da Igreja Nossa Senhora do Pilar de Jauru – MT. Além de diversas autoridades regionais, destaca-se a eminente figura de Dom José Vieira de Lima, bispo emérito da Diocese de São Luiz de Cáceres.

Escrito por Ivaldo Riva, com relatos impressionantes de diversas personagens que conviveram com o Pe. Nazereno, a obra foi idealizada pelo Monsenhor Ermínio Duca – Pe. Celso, presidente da Fundação Arco-Íris de Araputanga, e contou com a colaboração da Diretora da FCARP, Prof. Ma. Marilza Larranhagas da Cruz, dentre outras inúmeras pessoas que fizeram questão de deixar a contribuição de suas memórias para o devido registro na obra.

A obra, “Padre Nazareno Lanciotti – uma vida doada” é o registro da biografia do Pe. Nazareno Lanciotti e sua valiosa contribuição no desenvolvimento social, cultural e religioso do Município de Jauru e da região. A obra trata da jornada religiosa de um missionário que deixando sua terra longínqua, desenvolveu, sem medos e preconceitos, seu trabalho de evangelização em terras brasileiras, até seu martírio, acontecido em Jauru MT.

Fonte: Assessoria.