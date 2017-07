Rainha e Princesa da 25ª Expoeste serão conhecidas hoje em Pontes e Lacerda

Acontece neste sábado (29/07), a partir das 22h00, a grande finalíssima do concurso que irá eleger Rainha e Princesa da 25ª Expoeste.

Dez lindíssimas garotas seguem vivas na disputa e prometem dar um verdadeiro show de beleza, glamour e simpatia na passarela hoje a noite.

No domingo (30/07), tem Queima do Alho! O evento deve reunir um grandioso público e abrir de vez, o calendário festivo da maior festa agropecuária de Mato Grosso.

Jubileu de Prata da Expoeste:

Principal evento agropecuário da região e um dos maiores de Mato Grosso, a 25ª Expoeste acontecerá de 04 a 12 de agosto com muitas atrações: Rodeio em touros e cavalos, expositores, show de prêmios, gente bonita e muita música.

Para abrir os trabalhos, na sexta-feira (04/08), show com Humberto & Ronaldo. No sábado (05/08), apresentação de Day & Lara. No domingo (06/08), mega show com Henrique & Juliano. Na quarta-feira (09/08), nada mais, nada menos que Jorge & Matheus. Na quinta-feira (10/08), a sofrência está garantida com Marília Mendonça. Na sexta-feira (11/08), participação especial de Gustavo Miotto e pra encerrar as atrações musicais, mega show com Zé Ricardo & Thiago, no sábado (12/08).

Por: Leandro Régis / Da Redação.