QUATRO MARCOS: Deputado libera recursos e prefeitura inicia reforma do Postão

Com apoio do Deputado Federal Valtenir Pereira, a Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, por meio da Secretaria da Saúde, iniciou a reforma do Centro de Saúde “Postão”, com investimento de R$ 350.000,00 do Fundo Nacional de Saúde – FNS.

A previsão de término é de três meses. Por enquanto, os atendimentos estão sendo feitos de forma provisória em um local ao lado do próprio Postão.

O Postão estava em condições precárias, e com 40 anos de existência, será a primeira vez que a unidade passará por uma reforma geral. Segundo o prefeito Ronaldo Floreano, no local está sendo feita a reforma em todo o telhado, serão feitas alterações e restauração para dar maior comodidade aos usuários.

No Postão eram realizadas consultas de Psiquiatria, Pediatria, autorização para exames de sangue, entrega de remédios da farmácia básica, atendimentos a pessoas que necessitam de remédios de alto custo. No Postão ainda abriga a equipe de Agentes de Endemias.

Por: Cláudia Lima / Quatro Marcos Notícias.