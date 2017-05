Quatro jovens são executados em noite sangrenta em Sinop

Quatro jovens foram executados na noite de quarta-feira (24) em Sinop (500 km de Cuiabá), sendo que três adolescentes pertenciam a mesma família, além deles um idoso de 68 anos foi baleado na perna e outro jovem morto no Bairro Menino Jesus.

De acordo com a Polícia Militar, os três adolescentes com idades entre 15 e 17 anos estavam em frente de casa no Bairro Daury Riva quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram deles e efetuaram os disparos. Duas das vítimas morreram na hora, já o terceiro adolescente chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Regional de Sinop.

O quarto jovem estava caminhando pela avenida principal do Bairro menino Jesus quando também recebeu vários tiros e morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ir ao local para socorrer a vítima, mas ela já estava morta.

O idoso baleado na perna não corre risco de morte. Ele recebeu atendimento e deve ser liberado em breve, ele estava próximo aos três adolescentes que morreram. A Polícia não sabe informar se os cinco baleados foram atingidos pelos mesmos atiradores e nem a motivação dos crimes.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi aos locais dos crimes para realizar os procedimentos cabíveis e liberar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil, por meio da divisão de homicídios passa a investigar o caso e prender os assassinos.

No final de janeiro, em Sinop, 7 pessoas foram assassinadas uma noite, em diferentes bairros . No dia anterior, um soldado da PM foi morto a tiros, em sua casa.