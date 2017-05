PSD reforça compromisso com Taques

Partido destaca que é a 2ª maior força política de Mato Grosso

O secretário executivo do Partido Social Democrático em Mato Grosso (PSD-MT) Stephano Carmo esclareceu nesta quinta-feira (11) sobre o posicionamento da sigla em relação ao pleito de 2018 — que vai eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais em todo o país.

É consenso dentro do partido de que as candidaturas em 2018 acontecerão naturalmente e de que o partido tem o compromisso com a candidatura à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB).

“O PSD de Mato Grosso, dirigido pelo vice-governador Carlos Favaro, tem como meta eleger o maior número de deputados estaduais e federais, além de pleitear espaço na eleição majoritária dentro do arco de alianças. Somos a segunda maior força política em representatividade. É legítimo trabalharmos essa meta. Temos bons nomes e todos terão a oportunidade de construir bases e de se consolidarem até 2018”, falou o secretário executivo.

Stephano alerta que é muito cedo para se apontar este ou aquele nome como candidato para qualquer cargo político e de que o momento é de mostrar trabalho. “O que vai definir os cargos é o poder de aglutinação dentro do partido e no seio da sociedade. É preciso ter base eleitoral. É preciso ter capilaridade e base política”, reforçou Carmo.

Com perfil social democrático, conforme defende Stephano, o partido não se precipitará em colocar o ‘bonde na rua’. “Não há imposição de candidaturas ou ser candidato de si mesmo. Se for um bom nome, será o escolhido do coletivo, não tem erro. Mas é preciso não se precipitar, pois eleição é igual corrida de 100 metros, se sair na frente pode queimar a largada. O ano de 2018 trataremos em 2018”, asseverou Stephano.

PSD EM MATO GROSSO

Conforme relatou o secretário executivo do PSD-MT, hoje, a sigla é a segunda maior do Estado, sendo que têm como filiado e presidente, o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro; o senador da República, José Medeiros; o deputado federal José Augusto Curvo, o Tampinha; e a maior Bancada de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa com Gilmar Fabris, Pedro Satélite, José Domingos Fraga, Leonardo Albuquerque, Ondanir Bortolini (Nininho), Wagner Ramos.

Além disso, o partido possui 44 prefeitos e vice-prefeitos, 238 vereadores, bem como ampliou em 57% o número de filiados no último ano, conforme os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Fonte: FolhaMax.