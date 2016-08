Provas do vestibular da Unemat serão realizadas amanhã

As provas do vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) serão realizadas amanhã (28/08), em 14 cidades de Mato Grosso das 14 às 19 horas. Os candidatos inscritos farão as provas nos mesmos locais divulgados em 20 de maio deste ano, antes da suspensão do vestibular. Os candidatos que já realizaram as inscrições e que não pediram o ressarcimento da taxa continuam inscritos. Não será reaberto o prazo para novas inscrições e devolução de taxa.

Ao todo cerca de 14 mil candidatos farão as provas objetivas e de redação, que terão duração de cinco horas. Os candidatos devem observar os locais de prova já divulgados e caso encontrem qualquer dificuldade deverão entrar em contato pelo email: vestibular@unemat.br

Neste vestibular a Unemat oferta 59 cursos regulares e dois na modalidade diferenciada, em 12 municípios do estado. Todos os cursos oferecidos destinam 40% das vagas para ampla concorrência, e reservam 25% para o programa de cotas, que inclui candidatos negros ou pardos, e outras 35% a estudantes oriundos de escolas públicas.

Com a nova data de realização das provas do vestibular e com a alteração do calendário acadêmico, o resultado final do concurso vestibular será divulgado em 23 de setembro. Os aprovados farão as matrículas no período 23 a 26 de setembro nas Secretarias de Apoio Acadêmico dos câmpus. As aulas do segundo semestre da Unemat começarão em 03 de outubro para os cursos presenciais com oferta regular, a exceção é para o curso de medicina, cuja as aulas começarão em 23 de novembro. Já os cursos oferecidos na Modalidade Parceladas terão início no dia 05 de outubro.

Para mais informações acesse: www.unemat.br/vestibular no link editais, onde é possível consultar os locais de prova e todos os requisitos para o certame.