Provas do concurso público da Politec serão neste domingo

Locais de prova estão disponíveis para consulta

As provas para o concurso público da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) serão aplicadas neste domingo (21.05), às 14h (hora de Mato Grosso). Ao todo 13.649 pessoas se inscreveram no concurso, sendo 10.441 candidatos para as vagas de papiloscopista e 3.208 para técnicos em necropsia.

Os polos com os maiores números de inscritos, respectivamente, são: Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra e Barra do Garças.

Os locais de realização da Prova Objetiva já estão disponíveis para consulta no site da UFMT. A prova, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 70 questões de múltipla escolha e terá duração de quatro horas, já incluindo o tempo destinado ao preenchimento para o cartão de respostas.

O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova objetiva às 13h, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente, e original de documento oficial de identidade, contendo fotografia e assinatura.

Conforme o edital, a divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva será feita até 22h do dia 21 de maio de 2017, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

As vagas são para cadastro de reserva com nomeações previstas para começar em 2018, condicionadas a previsão orçamentária e adequação aos limites dos gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O concurso atende o interesse público para o reforço/recomposição do setor, tão importante para a Segurança Pública do Estado. O quadro atual de servidores é insuficiente para atender a demanda estadual, acarretando atrasos na entrega de documento de identificação, sobretudo no interior.

Outra dificuldade é desenvolver os trabalhos ininterruptos por meio de plantões de 24h para os Técnicos em Necropsia. O quadro legal dos efetivos da Politec é de 238 cargos de Papiloscopista e 86 cargos de Técnico em Necropsia, dos quais estão ocupados 126 cargos de Papiloscopista e 42 de Técnico em Necropsia.

Por: Assessoria | Politec-MT.