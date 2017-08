Atrasos e redução do repasse estadual gera superlotação nos hospitais da região oeste de Mato Grosso

Hospital Regional São Luís, de Cáceres e a Santa Casa, de Pontes e Lacerda já suspenderam os atendimentos pelo SUS

A falta de repasses do Governo Estado aos hospitais da região oeste de Mato Grosso tem afetado o setor e causado sérios problemas ao municípios e população. A superlotação do Hospital Regional tem feito com que pacientes da região inteira procurem solução no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Cáceres.

Desde setembro de 2016 o Estado não faz o repasse completo de recursos ao Hospital São Luiz, repassando sempre menos do que o devido. Há 4 meses não há repasse nenhum, motivo pelo qual o hospital suspendeu todos os atendimentos pelo SUS, desde o dia 19.07, inclusive ressonância magnética, exames eletivos, internação nas clínicas e gestação de alto risco, todos sem receber pacientes.

O Hospital cobra do estado um valor atrasado de 12 milhões de reais.

Outra unidade de grande importância nesta região, a Santa Casa de Pontes e Lacerda anunciou na última segunda-feira (31/07), que não irá mais atender e a tendência é que a situação fique ainda mais delicada.

Preocupado, um vereador de Cáceres falou sobre a situação, que segundo ele, é inaceitável. “Daí, vêm todos parar aqui no PAM. Como o PAM não pode negar atendimento, atende pacientes que chegam de ambulância, carros particulares, até taxi, vindos de outras cidades. Justamente no momento em que o PAM vem conquistando melhorias, como o alvará de funcionamento pleno da sua farmácia, a organização das escalas e plantões e a aquisição de equipamentos, vem essa demanda insuportável. Entendemos que são todos seres humanos, mas, a prefeitura de Cáceres não pode arcar com essa demanda e despesa. Tudo aqui está improvisado, para manter pacientes internados. Até um pseudo isolamento de paciente com doença infecto contagiosa. Estamos em uma verdadeira situação de guerra”, desabafa.

Por: Leandro Régis / Com Informações da Assessoria.