Projeto de prevenção ao suicídio é aprovado nas Comissões e está apto à apreciação do Plenário

Setembro é o mês amarelo. O intuito da ação é chamar atenção da sociedade para um assunto que ainda é considerado “tabu”, o suicídio. Autor de um projeto de lei, o deputado Dr. Leonardo (PSD), é médico na área de psiquiatria. Segundo ele, uma das maiores causas do suicídio, é a depressão – considerada a doença do século. Apresentada no ano passado, a propositura já passou por todos os trâmites regimentais dentro da Assembleia Legislativa, e agora deverá ser encaminhada ao Plenário, para apreciação dos demais parlamentares.

O projeto institui o Plano Estadual de Combate ao Suicídio, que tem por objetivo identificar os possíveis sintomas e tratar o transtorno mental ou psicológico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. O Plano deverá oferecer acompanhamento aos indivíduos que apresentarem o perfil, minimizando a evolução dos quadros que podem chegar ao suicídio. O projeto prevê ainda, a criação de um sistema de coleta de dados integrado a Secretaria de Estado de Saúde, a fim de identificar e monitorar possíveis casos, para avaliação e cuidado.

“O Estado tem papel relevante para o tratamento desse transtorno, identificando possíveis sintomas, acompanhando e oferecendo possibilidades de recuperação aos que necessitam”, explicou. Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. No Brasil, o elevado número de suicídios é alarmante e o coloca entre os dez países com as taxas mais elevadas da morte auto infligida.

“Dificuldades financeiras ou emocionais desempenham um fator significativo para evolução do quadro. O suicídio tem se tornado mais comum, apesar de ainda ser um tabu devido a questões religiosas. Houve aumento no mundo todo e é um problema que afeta todas as idades. Podemos prevenir sim o suicídio, com o acompanhamento médico e principalmente o apoio da família, que é fundamental. A pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, ela precisa de atenção e cuidados”, destacou.

