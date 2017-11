Projeto de consciência ambiental e ecológica é realizado em escola de Vila Bela

No mês de Outubro foi realizado um trabalho prático de consciência ambiental e ecológica em Vila Bela da Santíssima Trindade. O projeto aconteceu na Escola Municipal Ricardo Franco, localizada no Bairro Jardim Aeroporto, com pouco mais de 600 alunos.

O projeto Ciências Práticas e Sustentabilidade na Escola foi organizado pelo professor Mestre, Denildo da Silva Costa, com apoio da prefeitura: professora Maria Gorette Rodrigues Almeida Nantes – Secretária Municipal de Educação, professora Dirleni de Oliveira Ribeiro – Diretora das Escolas Rurais, professora Marlete Maria Aureliana dos Santos Silva – Diretora da Escola municipal Ricardo Franco e professora Glória Adriana Ribeiro da Cruz – Coordenadora Pedagógica Escola municipal Ricardo Franco. Os trabalhos se organizaram em duas frentes: teórica e prática, onde foi estudada a estrutura física, história do Ar Condicionado e trabalhos utilitários de coletas.

Os alunos dos 9º anos (A e B) matutino coletaram água proveniente da eliminação com garrafas pets por um determinado tempo de alguns aparelhos de Ares Condicionados e multiplicaram pelo tempo de uso. Como resultante chegaram a seguintes dados: em 30 minutos os 4 aparelhos foram coletados eliminam 2 litros e meio, em 1 hora foram 5 litros, com 4 horas de uso (um período letivo diário) são 20 litros, em uma semana de uso equivale a 100 litros e um mês 450 litros de água, usando os três períodos (matutino, vespertino e noturno) são mais de mil litros eliminados. Como essa água pode ser aproveitada no ambiente escolar? Como evitar o uso abusivo dos Ares Condicionados, mantendo os ambientes fechados de sala de aula? Os resultados foram apresentados e debatidos com a comunidade escolar: alunos e gestores para propor soluções na instituição. O professor Denildo, ressalta que a conscientização não restringe a unidade escolar, expande para toda sociedade, nos ambientes que os discentes convivem.

Por: Assessoria.