Programas socioambientais chegam à escola estadual de Porto Esperidião

A Escola Estadual 13 de Maio recebeu nesta semana os programas socioambientais Saúde Nota 10 e Sanear é Viver, desenvolvidos pela Águas de Porto Esperidião, em parceria com a Assessoria Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). As ações têm o intuito de levar informações sobre a importância da água e esgoto tratados para a saúde da população e a preservação do meio ambiente.

Ao todo, 450 alunos do 1º ao 7º ano participaram do Saúde Nota 10 e receberam palestras, revistas de educação ambiental e jogos de quebra-cabeças, que incentivam os cuidados com o meio ambiente. A estudante Eloisa Aparecida Figueiredo Lima, 7 anos, recebeu algumas dicas de consumo consciente e preservação ambiental. “Na hora de tomar banho não podemos desperdiçar a água e também não podemos jogar lixo na rua para não poluir os rios”.

A realização das palestras é apenas uma das etapas do programa, que inclui também um concurso cultural, que premiará os alunos que produzirem os melhores desenhos, frases e redações sobre o tema saneamento. No encerramento do programa, os alunos participam de uma apresentação teatral, que ensina de forma divertida que atitudes simples podem contribuir para a preservação do meio ambiente.

Segundo a coordenadora pedagógica da instituição, Rozinei Brumati, as palestras foram muito produtivas e irão contribuir com o aprendizado dos estudantes. “Os alunos gostaram e ficaram muito entusiasmados com o conteúdo, reforçando a mensagem que já aplicamos em sala de aula”, ressaltou.

Paralelo ao Saúde Nota 10, a escola também recebe o Programa Sanear é Viver, voltado para os professores. A iniciativa promove um concurso de planos de aulas e os docentes devem aliar o tema saneamento às disciplinas ministradas. O melhor trabalho com aplicabilidade em sala de aula será premiado.

