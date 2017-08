Pró-família deve contemplar 93 famílias de Porto Esperidião

A prefeitura de Porto Esperidião criou através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e de pessoas da comunidade, o Comitê Gestor do programa Pró-família, que por sua vez, tem como responsabilidade fiscalizar o trabalho de cadastramento das famílias a serem beneficiadas.

O programa Pró-família foi criado pelo Governo do Estado e deve atender mais 35 mil famílias em todo o estado de Mato Grosso, que vivem com uma renda família per capita inferior a um terço do salário-mínimo vigente, pessoas que vivem em condição de pobreza e de extrema pobreza.

Segundo levantamento da Secretaria de Assistência Social, 93 famílias do município terão acesso ao benefício. As famílias receberão um cartão com um total de R$ 100,00 (cem reais) específicos para a compra de gêneros alimentícios, durante um período de 12 meses.

Para que isto acontecesse, foi necessário um grande esforço do prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB), que assinou o termo de adesão do programa e mantém bom relacionamento com todos os setores do governo estadual, bem como do auxílio e competência dos profissionais da saúde e do social, representados por Maria Bernadete, pelo enfermeiro Edney Wander Matheus, e da secretária de Assistência Social, Cláudia Regina de Paula Marques de Oliveira juntamente com as assistentes, Maria Judith e Keila Pavin, da coordenadora do CRAS, Maria Maura Ferreira da Silva e da psicóloga Valeska Antunes.

Por: Leandro Régis / Da Redação.