Programa Justiça Comunitária realiza mais de 600 atendimentos em Conquista D’Oeste

A Secretaria de Estado Trabalho e Assistência Social (SETAS) realizou entre os dias 09 e 11 deste mês, mais de 600 atendimentos em Conquista D’Oeste. Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria Adjunta de Cidadania e Assuntos Comunitários e tiveram apoio incondicional da Prefeitura Municipal.

Mais de 600 atendimentos foram realizados no município, entre eles, destaque para a emissão de Carteiras de Identidade (RG), CPF, Certidão de Nascimento, 2ª Via da Certidão de Casamento e Certidão de Óbito, Orientações Jurídicas, Serviços do DETRAN, FUNAI, Emissão de Carteiras de Trabalho, Cadastramento do programa Bolsa Família, emissão do Cartão SUS e outros serviços.

A prefeita Maria Lúcia (PP) e seu vice, Daniel Menezes (PP) acompanharam as ações juntamente com o secretário adjunto de Cidadania e Assuntos Comunitários, Samir Basso Katumata. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Odair Vargas (PP) e a Vereadora Clenismar também acompanharam os trabalhos.

O DETRAN ofereceu palestrara na Câmara Municipal para alunos da rede pública estadual e Municipal de ensino, onde crianças e adolescentes aprenderam e interagiram a valer.

O secretário Samir falou sobre as ações oferecidas pelo Governo do Estado nas mais diversas regiões de Mato Grosso e teve tempo para visitar pontos turísticos da cidade, como por exemplo, a Rampa Paraíso, que está recebendo o Campeonato de Parapente. Convidado por lideranças locais, Samir prestigiou aldeias indígenas da etnia Nambikwara.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.