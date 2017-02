Produtores rurais da região Oeste receberão 853 kits de irrigação do MAPA

Se as águas de março marcam o encerramento do ciclo das águas, o mês de abril representa a chegada de um grande problema aos produtores rurais – o início do período de estiagem. E é com o intuito de diminuir os impactos da falta de chuvas nos pastos e plantações da região Oeste de Mato Grosso, que os deputados estaduais, Professor Adriano Silva (PSB), Wancley Carvalho (PV) e o deputado federal, Ezequiel Fonseca (PP), conseguiram viabilizar 853 kits de irrigação e gotejamento. Os equipamentos serão distribuídos aos produtores já no próximo mês.

Os equipamentos serão doados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), aos municípios da região. Para selecionar os beneficiários, as Secretarias Municipais deverão reunir com os Conselhos de Desenvolvimento Rural e Técnicos da Extensão Rural de cada cidade. Além disso, deverão elaborar um relatório anual dos resultados obtidos.

De acordo com o superintendente do MAPA em Mato Grosso, José de Assis Guareski, é importante esse acompanhamento por parte dos secretários municipais. “É preciso que seja feito o cadastramento desses produtores rurais e avaliação do aproveitamento desses equipamentos, pois precisamos saber se nossas ações estão realmente trazendo os resultados que esperamos”, considerou.

Os kits de irrigação e gotejamentos são compostos por caixa d’água, mangueiras, fiações, gotejamento. Cada kit possui capacidade de irriga de cerca de 500 m². A doação representa um investimento de R$ 724 mil. “Vamos fazer que a região cresça no caminhar das cidades de ouras regiões. Temos que plantar sementes que logo estaremos colhendo, inaugurando, assim, uma era de prosperidade por meio de uma nova matriz econômica”, avaliou Adriano.

Por: Milena Silva / Assessoria.