Produtores de leite se reúnem no próximo dia 11 em Pontes e Lacerda

Acontece na sexta-feira (11.08), no parque de Exposições de Pontes e Lacerda, o 2º Workshop Senar Tec Leite – Consultoria e Inovação no Campo. Uma das palestras será com a coach vocacional e analista comportamental Meire Dias.

Ela é graduada em marketing de varejo e especialista em gestão estratégica. Meire atua faz mais de 20 anos com comunicação e desenvolvimento de pessoas e é a criadora e facilitadora do Projeto Despertar e Empreender – Escolhas para a Vida. “Uma vida com mais propósito produzindo leite” é o assunto que será abordado pela palestrante.

Assistência técnica – fator decisivo para o sucesso da pecuária leiteira é outro assunto que estará em pauta no evento. Além deste, outros como manejo correto da ordenha e qualidade do leite, boas práticas na indústria, transporte de leite in natura – avanços, desafios e tendências também estão na pauta do evento.

O SENAR Tec Leite é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) implantado em 2015. Desde então atende cerca de 120 produtores.

Por: Assessoria de Imprensa.