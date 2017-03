Produtores da comunidade Carla Patrícia assinam cédula de crédito do Pronaf

Os moradores e produtores rurais da comunidade Carla Patrícia, de Vila Bela da Santíssima Trindade assinaram na última semana, a cédula de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A assinatura do termo aconteceu na Agência do Banco do Brasil, após um grande esforço da Administração Municipal por meio da Secretaria de Fomento a Agricultura em conjunto com o Centro de Tecnologia Alternativa (C.T.A) de Pontes e Lacerda.

Dezesseis de um total de 41 famílias já assinaram e aguardam ansiosas pela liberação do crédito que visa custear a safra, pecuária ou atividade agroindustrial.

O Secretário de Fomento a Agricultura, Luciano Profeta da Cruz se mostrou satisfeito e comemorou a liberação de crédito aos produtores, algo que segundo ele, não acontecia há mais de 13 anos.

Quem também comemorou a liberação da linha de crédito foi o senhor Aguinaldo Galdino de Souza, presidente da Associação de Moradores do referido assentamento. Segundo o produtor, o programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais e serve de incentivo para quem vive da agricultura familiar.