Primeiros Socorros e Relacionamento Interpessoal são temas de cursos oferecidos pelo Sindicato Rural de Vila Bela

O Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade finalizou na semana passada, o curso gratuito de Relacionamento Interpessoal em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MT), juntamente com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

O treinamento contou com a participação de 14 alunos, aconteceu em uma das salas da Escola Municipal Ricardo Franco e tratou sobre a Inteligência emocional, comunicação, processo de comunicação, trabalho em equipe, gestão de conflitos e autoconhecimento.

Instrutora credenciada do Senar, Gilce Costa disse que o curso de Relacionamento Interpessoal tem sido uma grande ferramenta anticonflito e serve para tratar sobre o comportamento das pessoas, seja no âmbito profissional ou familiar. “O treinamento melhora o desenvolvimento de equipes e redução de conflitos, pois não existe empresa em que não haja conflito, afinal temos pessoas diferentes, que pensam diferente, independente do segmento em que atuam e do porte da empresa. O treinamento também dá dicas para um bom relacionamento em equipe. Algo que interfere positivamente no sucesso da empresa. Mas antes de tudo, é preciso ter um bom relacionamento consigo mesmo, e para isso, falamos sobre a automotivação”.

Já o curso de primeiros socorros, ministrado pelo instrutor Rogério F. da Silva teve duração de 24 horas e participação de 15 inscritos.

“O curso de primeiros socorros é um treinamento que capacita não só quem atua na área da saúde, mas a qualquer pai ou mãe de família, que tem seus filhos, por exemplo, e que num momento de descuido o filho engasgou e ele pode vir a precisar desses procedimentos”, disse o presidente do Sindicato Rural, Zé da Guará.

Segundo o presidente, novos cursos devem acontecer gratuitamente em Vila Bela nas próximas semanas.

Por: Leandro Régis / Da Redação.