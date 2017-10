PRF e Gefron realizam apreensão de 20 kg de pasta base na BR-070

A droga estava num compartimento oculto, no tanque de combustível de uma caminhonete F-1000.

Ação conjunta deflagrada nesta quarta-feira (25.10), pelas equipes do Gefron e PRF de Cáceres, resultam na apreensão de 20 tabletes de pasta base de cocaína e prisão por tráfico de drogas de D.V.R de 77 anos, em Cáceres.

As equipes policiais em conjunto abordaram nas proximidades do Distrito Nova Cáceres, uma caminhonete FORD F-1000 de cor Branca, placa KBL-2704 de Anápolis- GO, tendo como condutor, o senhor D. V. R de 77 anos, onde foi realizada a busca pessoal e posteriormente, a busca veicular. Sendo localizado um compartimento oculto (mocó), no tanque de combustível e localizados cerca de 20 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Diante dos fatos o suspeito, foi encaminhado para Delegacia Especial de Fronteira para as providências cabíveis que o caso requer.

Além da droga foi apreendido o veículo

caminhonete FORD F-1000, cerca de R$ 4.200,00 reais, ainda cerca de U$ 200,00 dólares e Bs$ 220,00 bolivianos.