PRF apreende 18 armas de uso restrito em Pontes e Lacerda; Duas mulheres são presas

Policiais da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam em Pontes e Lacerda durante fiscalização de rotina, no último domingo (10/12), 18 pistolas de uso restrito e várias munições. Duas mulheres foram presas.

As suspeitas, B.M.S.F de 21 anos e A.P.S de 29 anos, ambas naturais de Rio Branco (AC), seguiam num ônibus de transporte coletivo, que fazia o trajeto São Paulo/SP a Rio Branco/AC.

Durante a vistoria, os policiais perceberam que uma das malas estava com o peso acima do normal e decidiram averiguar. As armas e as munições estavam escondidas no fundo falso da mala.

As mulheres, que já possuem passagens por tráfico de drogas, foram encaminhadas para o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) de Pontes e Lacerda, e estão a disposição da justiça.