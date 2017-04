PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação de Produtores e Usuários da Estrada do Matão

Durante o evento que definiu a nova Diretoria da Associação de Produtores e Usuários da Estrada do Matão, no último dia 23/03, o coordenador Júlio César fez uma explanação de todos os gastos e arrecadações da Associação, no período em que o pecuarista, Benedito Braga esteve como presidente do órgão.

ANÁLISE DO RESULTADO

RECEITAS 08/2016 A 21/03/2017 .R$ 174.982,10

DESPESAS 08/2016 A 21/03/2017 R$ 44.428,93

RESULTADO . . . .R$ 130.553,17

POSICIONAMENTO CONTÁBIL PARA 21/03/2017

ATIVO . . . .R$ 130.553,17

SALDO CAIXA . . .R$ 820,00

SALDO SICREDI . . .R$ 76.933,17

MOVEIS E UTENSILIOS . .R$ 4.149,00

VEÍCULO . . . .R$ 48.000,00

APLICAÇÕES SICREDI . .R$ 651,00

PASSIVO . . . .R$ 0,00

BINGO

VALOR BRUTO . . . . . . ……………………….. R$ 174.OOO,00

LIVRO DE OURO – ALMOÇO GOVERNADOR

TOTAL BRUTO … . . . …. . . . . . . ….. … . . R$ 30.701,26

DESPESA .. . . . .. . . . . . . . . . .. . ….. . . . . . R$ 10.176,78

TOTAL LIQUIDO R$ .. .. .. .. .. .. ….. . . . R$ 20.524,48

LEILÃO

GADO … . . . …. . . . . . . … . . . . .. . … . 305 CABEÇAS

DIESEL .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . … 4.600 LITROS

SEMEM .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. … . . …. . 160 DOSES

ATUALIZADO 23/03/2017 ÀS 12:50 HRS

A PALAVRA MUDAR,

NÃO SE RESUME SÓ NA PALAVRA,

ELA SIMBOLIZA ATITUDE!!!