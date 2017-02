Presidente nacional do PP quer lançar Blairo Maggi à Presidência da República

O senador Ciro Nogueira afirmou que Maggi deve começar a participar dos programas do partido neste ano para popularizar a imagem junto ao eleitorado brasileiro

A principal liderança do Partido Progressista (PP) no Brasil, senador Ciro Nogueira, afirmou nesta terça-feira (7) que o partido sonha em lançar o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para disputar as eleições presidenciais em 2018.

O senador afirmou que Maggi deve começar a participar dos programas do partido neste ano para popularizar a imagem do ministro junto ao eleitorado brasileiro.

“De acordo com as nossas pesquisas qualitativas e o vazio que há na política brasileira, colocar alguém com o perfil dele não há dúvida sobre o seu potencial, para ser o nome do partido para as próximas eleições”, declarou Nogueira em entrevista ao programa de rádio Jornal da Capital.

Maggi, que era filiado ao PR, no ano passado ingressou no PP para que pudesse assumir o Ministério na gestão do presidente Michel Temer (PMDB). Conforme o senador, Blairo tem feito um trabalho impecável com as políticas agrícolas, na busca de ampliação do mercado do agronegócio brasileiro no exterior. “Blairo é um homem que transformou seu Ministério, não ficou apenas regulando, como outros ministros fizeram, ele está partindo para abrir novos mercados. Temos que ter um ministro proativo, como ele. Se pudesse ser clonado para estar em vários continentes ao mesmo tempo seria o ideal. Mas, como não pode, está se desdobrando e indo buscar mercado para nosso país e nossos agricultores”, destacou Nogueira.

Por estas qualidades, Ciro Nogueira disse que o ministro tem o perfil necessário ao PP para a disputa da Presidência da República. “O Blairo era um sonho antigo do partido. Faz uns quatro anos que o estamos convidando para integrar a sigla, que é um partido ligado ao agronegócio, da livre iniciativa. No ano passado pudemos trazer a indicação do nome do ministro da Agricultura e tivemos a felicidade de contar com a filiação dele no PP. Já naquela época o sentimento era de que a sigla tivesse uma candidatura própria para a Presidência da República nas próximas eleições”, contou o senador.

Maggi evita falar sobre as próximas eleições e possíveis parcerias. Na última segunda-feira (6), o ministro foi enfático ao afirmar que as eleições do próximo ano só serão discutidas no futuro.

“Tudo em seu momento e este não é o de falar sobre 2018”, comentou.