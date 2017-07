Presidente do Sindicato Rural de Vila Bela recebe Prêmio de Mobilização Sindical

Alguns presidentes de Sindicatos de Produtores Rurais de Mato Grosso, ganhadores do 2º Prêmio de Mobilização Sindical, estiveram em Cuiabá, na semana passada para receberem o troféu. Entre eles o mandatário do Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, José Teixeira, popular Zé da Guará.

Ganhador do prêmio pela regional de São José dos Quatro Marcos, Guará demonstrou alegria com o reconhecimento e parabenizou o sistema Famato/SENAR-MT pelo belíssimo trabalho de apoio desenvolvido junto aos Sindicatos Rurais de Mato Grosso.

O objetivo do 2º Prêmio Mobilização Sindical, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) é incentivar os sindicatos a melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados ao homem do campo. Os sindicatos são os principais parceiros do SENAR-MT e responsáveis pela mobilização das turmas que participam dos treinamentos ofertados pela instituição.

O presidente do Sistema Famato/SENAR-MT, Normando Corral, contou que o prêmio para os ganhadores regionais é a participação em uma Missão Técnica nacional. Já os vencedores, em nível estadual, participarão de uma Missão Técnica internacional. “Quem ganhou o regional pode arrumar as malas”, avisa Corral. “A viagem técnica será em agosto e, os vencedores irão para a região sul do Brasil”.