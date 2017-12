Presidente do Residencial Vera agradece Wancley por emenda de R$ 500 mil

Recurso será aplicado para pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no bairro, em Pontes e Lacerda

A sensação de abandono pelo poder público está chegando ao fim para os moradores do Residencial Vera, em Pontes e Lacerda. Pela primeira vez um deputado destina recursos para iniciar a pavimentação do bairro. O Governo do Estado já empenhou o pagamento dos R$ 500 mil de emenda parlamentar encaminhada por Wancley Carvalho (PV), para realização das obras.

A demonstração do sentimento de desamparo é afirmada por Nelson Ferreira Grapiuna, presidente do bairro há cinco anos. “As 800 famílias que moram aqui estão há pelo menos 10 anos sem receber nenhum tipo de benefício. Vários deputados vieram aqui, prometendo, e não passou disso”, desabafou.

Ainda segundo o líder comunitário, o auxílio de Wancley tem sido recorrente, desde quando ainda era vereador no município. “O deputado é um cara que tem nos ajudado desde sempre, esteve conosco colocando as placas nas ruas do bairro. Vendo a nossa situação, ele destinou esse recurso para começarmos a asfaltar aqui. Estamos alegres e gratos pelo trabalho dele”, declarou Grapiuna.

Emendas – Os recursos para início da pavimentação de ruas no Residencial Glória fazem parte de uma pacote de investimentos que Wancley destinou e viabilizou para Pontes e Lacerda. Somente em 2017 foram mais de R$ 1,8 milhão.

O Governo do Estado empenhou pagamento de cinco emendas parlamentares que o deputado encaminhou para o município. Os recursos contemplam pavimentação de ruas nos bairros Altos da Glória, Jardim Morada da Serra, residencial Vera e Vila Guaporé. Além da construção de pontes em dois bairros da cidade. Para cada emenda, a contrapartida financeira da prefeitura será de 8%, o percentual mínimo previsto pela legislação.

Por indicação do deputado, o governo também abriu processo licitatório no valor de R$ 436 mil para reformar as quadras poliesportivas das escolas 14 de Fevereiro e Mario Spinelli.

Os bairros Altos da Glória, Morada da Serra e Vila Guaporé receberam R$ 200 mil cada, somando R$ 600 mil em investimentos somente em pavimentação asfáltica.

Texto: Eduardo Cardoso.

Foto: Olavo de Jesus.