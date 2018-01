Prêmio Destaque Profissional será entregue por Mauricio Mattar

O prêmio destaque profissional promovido pela empresa Ângulo de Pesquisas acontece em Pontes e Lacerda no próximo dia 1º e tem como atração a presença de Mauricio Mattar.

O instituto Ângulo de Pesquisas, divulga as empresas e personalidades, que conquistaram o prêmio de qualidade profissional e empresarial durante o ano.

Com responsabilidade do estatístico Dr. Júlio Gnap da cidade de Curitiba PR a Ângulo Pesquisas atua em vários estados sob a direção de Fabio Junges.

Sinônimo de qualidade e excelência – o prêmio destaque profissional promovido pela empresa tem como objetivo primordial o reconhecimento e valorização dos lideres da sociedade em suas respectivas áreas de atuação, através do uso da ferramenta do marketing empresarial e gerenciamento de mídias sociais para difundir e certificar de maneira pratica, moderna e eficaz os empresários, profissionais liberais e suas respectivas marcas indicadas pela opinião pública como destaques do ano.