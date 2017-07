Prefeitura valoriza e faz renascer o esporte em Porto Esperidião

Depois de um bom tempo no anonimato, o esporte de Porto Esperidião volta a marcar presença nos bairros, comunidades rurais e nos principais eventos do município. O acontecimento é uma solicitação do prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) ao coordenador de esportes, Saulo Barbosa.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem se desdobrado e realizado frequentes reuniões com os dirigentes de equipes, desportistas amadores do município e integrantes da Liga Desportiva Regional do Sudoeste de Mato Grosso (LIDERSU), representada por Edinho e Cenecir dos Santos Sobrinho, ambos do município de Mirassol D’Oeste.

Visando reforçar o apoio da atual administração, o vice-prefeito de Porto Esperidião, Antônio Carlos Ribeiro (DEM) participou do último encontro e acompanhou as decisões da Secretaria.

Um calendário anual de competições foi elaborado recentemente e promete mobilizar os competidores de diferentes modalidades até o fim da referida gestão.

O Campeonato Municipal faz parte desse calendário e desde o último dia 25, movimenta centenas de competidores e as principais equipes de futebol da cidade. Os jogos estão acontecendo aos finais de semana, no estádio municipal Severino Permínio de Medeiros e tem contado com grande participação do público nas arquibancadas.

Por: Leandro Régis (Com Assessoria).