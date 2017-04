Prefeitura segue realizando ações de revitalização e paisagismo em Pontes e Lacerda

Cidade com cara de cidade! Esse é o projeto que o prefeito Alcino Barcelos (PRB) e sua equipe de governo vem colocando em prática para revitalizar os canteiros e jardins públicos de Pontes e Lacerda.

Em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, comandada pelo vice-prefeito, Wilson do Viveiro (PRB), a Prefeitura tem realizado limpeza, corte da grama, plantação de palmeiras, investimentos em iluminação e outras melhorias.

Os trabalhos foram iniciados no Cemitério Municipal, em seguida contemplou a Praça Miguel Gajardoni e agora está revitalizando os canteiros do Anel Viário Municipal, que nada mais é que o cartão postal da cidade. E por esse motivo, tem que estar sempre limpo e com boa aparência, segundo o prefeito Alcino.

A intenção é deixar a cidade mais atraente aos olhos de quem vive nela e também para quem simplesmente estiver de passagem. Alcino Barcelos tem como inspiração, cidades modelo como Lucas do Rio Verde, Sorriso e Nova Mutum, e garante que “temos que copiar aquilo que está dando certo”.

Alcino enfatiza que essas e outras mudanças para transformar a cidade, só serão possíveis com a ajuda de Deus e apoio da população ponteslacerdense.

Por: Leandro Régis / Da Redação.