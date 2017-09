Prefeitura revitaliza faixas e instala novas placas de sinalização de trânsito em Jauru

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Prefeitura de Jauru está atuando na melhoria das sinalizações horizontal e vertical de trânsito. O objetivo é sinalizar toda a cidade para que haja mais segurança para os motoristas e pedestres.

O trabalho acontece no mesmo período em que a Semana Nacional de Trânsito é comemorada – entre os dias 18 e 25 de setembro. Este ano, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade: “Minha escolha faz a diferença no trânsito”.

Entre os serviços promovidos pela Prefeitura estão: Pintura do meio-fio, revitalização das faixas de pedestres, e reposição e substituição das placas indicativas de sinalização vertical.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria da Prefeitura.