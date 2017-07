Prefeitura reconstroi pontes e reforma estradas rurais de Porto Esperidião

O Poder Executivo de Porto Esperidião segue promovendo ações de melhorias e bem estar nos diversos setores do município. Uma dessas ações é o trabalho de manutenção das estradas que ligam as comunidades rurais até a sede do município.

Além de se preocupar com a qualidade das estradas para o escoamento da produção, o prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) deixa evidente o seu cuidado com as crianças e jovens que utilizam o transporte escolar. De acordo com o prefeito, manter as estradas transitáveis é um dos seus compromissos com a população.

O trabalho de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos já contemplou a MT-265, nas proximidades da comunidade do Postinho, entrando na PE-170 (mais conhecida como estrada da Fazenda Ellus). Por lá, os trabalhos aconteceram entre a comunidade do Postinho e a escola municipal Santo Antônio do Aguapeí.

Na mesma região, o maquinário da Secretaria atendeu a PE-311, que liga as comunidades de Vila São Paulo a Vila Cardoso. As PE’s 150 e 210 também foram lembradas num trabalho de ligação do assentamento São Pedro à escola Santo Antônio, e que liga também à Vila Cardoso, estrada essa, utilizada para que os alunos cheguem até a escola municipal Theodoro José Duarte.

Pontes

A todo vapor também está o processo de reforma e reconstrução das pontes atingidas pela forte enchente do ano passado. As pontes sobre os rios Tarumã, Bravo e Aguapeí ficaram parcialmente destruídas.

O prefeito Martins Dias de Oliveira relata que os trabalhos são de fundamental importância para o município de Porto Esperidião em dois sentidos. “Além de beneficiar os moradores daquela região, com agilidade e segurança a hora de escoar suas produções, existe a questão da geração de emprego e renda para os nossos moradores, pois a empresa responsável pela reconstrução dessas pontes garantiu que vai utilizar toda a mão de obra com trabalhadores do nosso município”, relata o prefeito ao afirmar que cerca de 100 empregos serão gerados direta ou indiretamente pela referida empresa.

Os recursos na ordem de R$ 5,2 milhões liberados no mês de maio pelo Ministério da Integração, visam restituir os danos decorrentes da enchente do dia 19 de janeiro de 2016, que deixou diversas famílias desabrigadas, destruiu 14 pontes e deixou outras 35 danificadas. Quase 8 mil pessoas foram afetadas, inclusive pelo isolamento da área.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.