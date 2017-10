Prefeitura realiza projeto com gestantes em Jauru

A gestão Pedro Ferreira e Waldir Garcia tem demonstrado carinho, respeito e incondicional apoio ao grupo de gestantes do município. Prova deste cuidado, a Prefeitura encerrou no último dia 25, o projeto Bebê á Bordo, que faz parte do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).

O projeto Bebê á Bordo é desenvolvido pela equipe do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), composta pela coordenadora, Paula Gabriela Perez Matteus, pela assistente social, Maria José Justo, psicóloga Sara Ferreira e pelas facilitadoras de oficina, Poliana Cândida, Daniela Mestre e Ana Paula Guimarães, sob comando da secretária, Maria Aparecida Antunes (Cidinha).

A finalidade do projeto é desenvolver ações multiprofissionais, preventivas e educativas na atenção às gestantes do município de Jauru, beneficiárias do programa Bolsa Família, no intuito de promover a saúde, bem estar e qualidade de vida das participantes. O projeto conta com parceria da Secretaria Municipal de Saúde, através dos profissionais da psicologia e especialidades médicas.

As ações do grupo de gestantes são realizadas na sede do CRAS, Ao final da oficina cada gestante recebe itens para compor o enxoval do seu bebê – doados pela Prefeitura Municipal e que foram confeccionados por elas mesmas durante a participação da oficina.

Por: Leandro Régis / Da Redação.