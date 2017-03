Prefeitura realiza operação Tapa Buracos em Porto Esperidião

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Porto Esperidião segue com a operação tapa buracos para recuperar a malha viária urbana do referido município.

O secretário Reginaldo Alves da Cruz faz uma rápida avaliação dos trabalhos e comemora a chegada do período de estiagem na região para que os serviços tenham qualidade e maior durabilidade. “O bom andamento dos trabalhos, tanto na cidade, quanto no campo depende principalmente das condições climáticas. Se não chover, tudo ocorrerá dentro das normalidades”.

Reginaldo reconhece que o trabalho de recuperação das Ruas e Avenidas causa transtornos e lentidão no trânsito, mas que a ação visa melhorar as condições de tráfego e diminuir os prejuízos com manutenção dos veículos.

Por: Leandro Régis / Da Redação.