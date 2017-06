Prefeitura realiza limpeza e recuperação das ruas de Nova Lacerda

A Prefeitura de Nova Lacerda realizou entre os dias 15/05 a 07/06, um grande mutirão na cidade. Toda a equipe da Secretaria de Obras esteve empenhada na execução da limpeza, patrolamento e recuperação das ruas do município.

Os serviços realizados neste período foram: Patrolamento de todas as ruas não pavimentadas dentro do perímetro urbano; coleta de entulhos em toda extensão da cidade; coberturas com massa asfáltica em todos os pontos danificados das vias pavimentadas; cobertura de erosão e nivelamento de terrenos rebaixados. Ao todo foi transportado 3.000m³ de material para aterro, equivalente a 250 caminhos e 28 toneladas de material asfáltico foi espalhado na cidade.

Apesar da crise instalada em todo o brasil, Nova Lacerda acerta os pontos, aperta o cinto e não deixa o município parar. “O Desenvolvimento tem que continuar, não podemos para no tempo e abandonar nossa cidade.” Afirma o prefeito Uilson José da Silva.

Matéria e Imagens: Alex Munhoz / Assessoria de Imprensa.