Prefeitura realiza debate público para elaboração do Plano Plurianual em Jauru

A prefeitura de Jauru promoveu nos dias 14, 16 e 18 do último mês, debates públicos para a elaboração do Plano Plurianual 2018/2021.

O Plano Plurianual (PPA) está previsto na Constituição Federal de 1988, e foi regulamentado pelo decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. Trata-se de um plano que deve ser feito a cada quatro anos por todas as entidades da federação, Governo Federal, Estados e Municípios, para estabelecer diretrizes, metas e objetivos.

Assim, todos os governos, inclusive os municipais, ficam obrigados a fazer um planejamento estratégico e seguir as diretrizes e metas estabelecidas no PPA. Dessa forma impede-se a descontinuidade de políticas e obras públicas de importância estratégica para a cidade, estado ou país.

O primeiro debate ocorreu no dia 14 de agosto, na Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada no distrito de Lucialva, á 22 km da sede do município. Dois dias depois, a reunião aconteceu nas dependências da Escola Municipal Lourdes Maria de Lima, no centro da cidade, e por último, no dia 18 de agosto, na Câmara Municipal de Vereadores.

“Um plano de nossa equipe sempre foi trazer o munícipe para dentro da Prefeitura, ouvir seus anseios e assim poder atuar dentro do que o munícipe realmente precisa. Por esse motivo, levamos as audiências para as escolas. Houve conflito com a data comemorativa ao Dia dos Pais na audiência que seria realizada na comunidade São José e a mesma teve que ser cancelada. Mas o resultado final foi satisfatório, conseguimos a participação da sociedade na composição do nosso PPA”, disse o prefeito Pedro Ferreira (PSD).

