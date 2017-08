Prefeitura realiza 5º Encontro da Mulher Rural em Porto Esperidião

A Prefeitura Municipal de Porto Esperidião promoveu através da Secretaria de Assistência Social por meio do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS), o 5º Encontro Mulher Rural, que reuniu cerca de 700 famílias rurais do município.

Na abertura do evento foi feita a composição da mesa de autoridades e apresentação cultural dos grupos “Instituto Folclórico Igarapé”, grupo indígena da aldeia Acorizal, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No uso da palavra, as autoridades fizeram questão de lembrar a importância da mulher rural e suas conquistas.

Durante o evento foram realizadas atividades como palestras, brincadeiras, dinâmicas, exposição e comercialização de artesanato, café da manhã, almoço, sorteio de brindes, escolha da Miss Rural 2017 e outras atividades.

Em palestra ministrada pelo promotor de justiça da comarca de Porto Esperidião, Drº. Alexandre Balas houve abordagem sobre os direitos e deveres da mulher, bem como sobre o alto índice de casos de violência doméstica no Brasil.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) destacou o empenho da administração municipal através das Secretarias e servidores públicos, que não mediram esforços em ajudar na realização desse grandioso evento. O mesmo destacou ainda que cada mulher rural é sim a fonte de renda e que as mesmas não devem jamais desistir de sua missão de enriquecer o município com suas atividades diárias no campo.

Em sua fala, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Cláudia Regina de Oliveira demonstrou orgulho em poder realizar esse evento de confraternização e valorização da mulher rural.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.