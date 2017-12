Prefeitura inaugura decoração natalina da Praça de Glória D’Oeste

A prefeitura de Glória D’Oeste realizou no fim de semana, a cerimônia de inauguração da decoração natalina da Praça Municipal. O acendimento das luzes marcou a chegada do Natal e recebeu inúmeras pessoas.

Árvores de Natal, anjos, trenó e um belo presépio encantam quem passa pela Praça, que foi decorada especialmente para as festas de fim de ano. Uma linda ponte foi criada sobre a piscina, que recebeu um belo exemplar da espécie pirarucu.

Os enfeites foram criados com material reciclável, para tornar tudo ainda mais encantador.

Diante do clima festivo que a cidade está vivendo, o prefeito Paulo Remédio (PSB) convida os moradores de Glória D’Oeste e toda região a participarem das festividades de fim de ano organizadas pela administração municipal, nos dias 22 e 23 de dezembro.

A programação acontece na Praça Municipal e entre outras atrações contará com a presença do bruto mais bruto do sertanejo na atualidade: Manutti. Além dele, a dupla de sucesso em todo o Brasil, Fred & Gustavo já está confirmada e também fará parte da programação.

Por: Leandro Régis / Da Redação.