Prefeitura e amigos realizam Torneio Solidário em Nova Lacerda

Nos dias 06 e 07 deste mês, a população de Nova Lacerda mostrou mais uma vez seu espírito de solidariedade e união, ao promover com sucesso o 1º Torneio Solidário de Futebol de Areia em prol do tratamento do Leandro, popular Maranhão.

Realizado na área da Cooperativa Coopropol, o Torneio Solidário contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e foi um dos grandes destaques daquele fim de semana.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM) prestigiou o evento, reviu amigos e ouviu as reivindicações dos moradores, enquanto acompanhava o andamento das partidas.

Segundo os organizadores, cerca de R$ 3 mil foram arrecadados e serão revertidos ao tratamento do Maranhão.

Antes disso, no sábado (06/05), houve Leilão e um grandioso Baile, ambos com o mesmo objetivo: Arrecadar fundos para ajudar no tratamento do amigo Maranhão.

Veja como ficou a classificação do Torneio:

1º Lugar: Boemia;

2º Lugar: São José;

Goleiro Destaque: Sávio do Garimpo.