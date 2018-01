Prefeitura divulga processo seletivo com salários de até R$ 3,4 mil

Os interessados poderão efetuar as inscrições no período de 8 a 16 de janeiro de 2018, pessoalmente ou por procuração, no Anfiteatro da Prefeitura de Barra do Bugres

A prefeitura de Barra Bugres, no Mato Grosso, abre por meio da Secretaria Municipal de Educação o edital n° 001/2017 de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para atuar na Educação Básica da Rede Pública Municipal, no ano letivo de 2018.

São ofertadas 107 vagas de nível fundamental, médio e superior, distribuídas para as ocupações de Professor Pedagogo, Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Professor de História, Professor de Educação Física, Professor de Ciências Físicas e Biológica, Técnico em Desenvolvimento Infantil, Técnico em Multimeios Didático, Técnico em Administração Escolar, Agente Operacional, Técnico em Informática, Agente de Vigilância, Agente de Serviço Público e Nutrição Escolar. Os vencimentos podem chegar a R$ 3.475,56, em jornadas de trabalho de até 40 horas semanais.

Os interessados poderão efetuar as inscrições no período de 8 a 16 de janeiro de 2018, pessoalmente ou por procuração, no Anfiteatro da Prefeitura de Barra do Bugres, situada na Praça Ângelo Masson, s/n, Centro. A taxa de inscrição será de:

R$ 20,00 – nível fundamental;

R$ 40,00 – nível médio; e

R$ 60,00 – nível superior.

A seleção dos candidatos constará de prova discursa, prova de títulos e prova objetiva. A prova objetiva será composta de 40 questões de múltipla escolha, com conteúdos de conhecimento básico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e está prevista para sr aplica no dia 28 de janeiro de 2018.

O processo seletivo anunciado neste edital tem validade de até 12 meses em atendimento ao Calendário Escolar/2018.

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/353091/

Fonte: CircuitoMatoGrosso