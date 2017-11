Prefeitura de Sapezal abre seleção para contratar 69 estagiários

A bolsa-auxílio vai de R$ 300 e pode chegar em até R$ R$ 700. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de outubro.

Prefeitura de Sapezal, a 473 km de Cuiabá, abriu um processo de seleção para contratar 69 estagiários que vão atuar nas secretarias do município. Segundo a prefeitura, as inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de outubro.

Os candidatos devem retirar uma ficha de inscrição no site do Centro de Integração Empresa Escolar (CIEE). De acordo com a prefeitura, as vagas são para estudantes de nível médio, nível técnico em enfermagem e nível superior nos cursos de administração ou administração pública, ciências contábeis, pedagogia, educação física, serviço social e música.