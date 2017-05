Prefeitura de Quatro Marcos abre vagas para secretaria de saúde e assistência Social

A Prefeitura de São José dos Quatro Marcos abriu teste seletivo simplificado para prestação de serviços através de contratação por tempo determinado, a fim de atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para provimento de cargos e vagas à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Saúde ao ano de 2017.

O período de inscrição será de 22 a 24 de maio de 2017.

As vagas ofertadas são para: Monitor de Informática, Monitor para Oficina de Esporte e Lazer, Monitor para Oficina de Pinturas em Tecidos e Bordados em geral, Monitor para crianças, adolescentes e jovens, Monitor para idosos, Monitor para Oficina de Tecelagem ,Monitores para o CAPS, Monitor para Oficina de Pintura em Tela, e Serviços Externos

As inscrições aos cargos destinados à Secretaria Municipal de Saúde serão feitas na própria sede desta Secretaria, situada na Rua Rondônia, nº 1.158, Jardim Popular – São José dos Quatro Marcos/MT, no horário das 8h às 12h.

As inscrições aos cargos destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social serão feitas na própria Secretaria, situada na Avenida Leon Denis, s/nº, Bairro Zeferino II – São José dos Quatro Marcos/MT, no horário das 7h às 11h.

As vagas ofertadas terão remuneração de 1 e ¼ salário mínimo vigente e exercerão 40 hs semanais.

FONTE: Quatro Marcos Notícias.