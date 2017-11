Prefeitura de Porto Esperidião realiza palestra de prevenção do Câncer de Mama

A Prefeitura Municipal de Porto Esperidião realizou no último mês, através do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, uma importante palestra para as mulheres, visando alertá-las sobre uma das doenças que mais acomete o público feminino no Brasil: o Câncer de Mama.

O enfermeiro Edney Wander Matheus foi responsável pela palestra e destacou a importância de se fazer o “Auto Exame” constantemente para que as pessoas saibam diferenciar os nódulos cancerígenos, de outros que possam ser comuns: Como por exemplo, os que as mulheres apresentam em seu período menstrual, devido ao aumento da carga hormonal.

O especialista aconselhou as mulheres a realizarem o preventivo do colo do útero com frequência e as orientou a conversar com seus maridos, alertando os sobre os cuidados de observação do Câncer de Mama, por se tratar de uma doença que afeta não somente as mulheres, mas também os homens.

Por: Assessoria da Prefeitura.