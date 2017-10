Prefeitura de Porto Esperidião realiza festa em comemoração ao Dia das Crianças

Uma linda e animada festa foi preparada pelas equipes da Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), Secretaria de Saúde e Coordenadoria de Esporte em Porto Esperidião, na semana passada.

O evento contou com brincadeiras, pula-pula, música, lanche, refrigerante, algodão doce, um imenso bolo e muita diversão. O objetivo do evento é fortalecer o vínculo entre pais e filhos, em interação e confiança para com o Centro de Referência, buscando a integração e melhorias no diálogo no âmbito familiar.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) e a primeira-dama do município, Cláudia Regina participaram da programação e demonstraram extrema felicidade.

A programação também ofereceu uma palestra preventiva contra o Tabaco, ministrada pelo enfermeiro Edney Wander Matheus. As crianças caminharam, da Praça da Torre até onde foi realizado o evento, no bairro Beira Rio, utilizando cartazes com mensagens de combate ao tabaco e narguilé.

O palhaço Pipoca foi outra boa atração do evento. O mesmo comandou as brincadeiras e deixou o dia ainda mais divertido.

Por: Assessoria.