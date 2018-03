Prefeitura de Porto Esperidião realiza evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura Municipal de Porto Esperidião realizou na última quinta-feira (08/03), uma comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A programação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com uma linda homenagem às mulheres do município.

O evento contou com a presença da pastora Alsione Glória, onde a mesma falou sobre o empoderamento da mulher, elevando a auto-estima de todas que estavam presentes, bem como a Primeira Dama do município, Cláudia Marques, que em sua oportunidade retratou a importância da luta feminina pelos seus direitos.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) esteve presente e saudou a classe feminina pelo Dia Internacional.

Por: Assessoria.